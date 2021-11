Ouder-kindrelaties Verlaten door een van je ouders Wat doet het met een kind als een ouder het contact verbreekt? Sophie Zeestraten had sinds haar tiende geen contact met haar moeder. Dat leidde in haar jeugd tot gevoelens van eenzaamheid en schaamte en later tot het gevoel nooit goed genoeg te zijn. ‘Mijn moeder snapt zelf ook niet meer hoe ze ons heeft kunnen achterlaten.’

