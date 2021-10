Pensioenen Heel jong en toch al met pensioen Op jonge leeftijd beëindigden ze hun carrière. Ze moeten er niet aan denken ooit weer aan het werk te gaan. Unaniem vinden ze: tijd is het meest waardevolle bezit. Dat ze zuiniger moeten leven nemen ze op de koop toe. ‘Ik heb het gevoel dat ik me moet verontschuldigen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Heel jong en toch al met pensioen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren