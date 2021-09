Buitenland Boris Johnsons fondsenwerver Ben Elliot kent de juiste mensen voor de juiste gunsten Hij verdiende zijn geld met het inwilligen van de gekste verzoeken van supersterren. Nu vult hij de geldkoffers van Boris Johnsons Conservatieve Partij. Maar daarbij moet Ben Elliot oppassen dat hij zakelijke en publieke bezigheden gescheiden houdt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Boris Johnsons fondsenwerver Ben Elliot kent de juiste mensen voor de juiste gunsten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren