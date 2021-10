Cultuur Tien veelbelovende designstudenten Gelukkig is er weer een fysieke editie van de Dutch Design Week in Eindhoven. Een van de trekpleisters van deze twintigste editie is de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven, waar 166 talenten afstudeerden. Tien namen om in de gaten te houden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Tien veelbelovende designstudenten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren