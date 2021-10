Banenmotor 'Ik voel me een detective' De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Oude banen veranderen of verdwijnen, nieuwe banen doen hun intrede. Waar liggen de kansen? Deze week: Sharon Gieske (30), Data Scientist bij Picnic.

1. Hoe kwam u in deze functie terecht? ‘Door een presentatie die ik zag van de Chief Technology Officer van Picnic. Ik dacht dat supermarkten niet veel deden met kunstmatige intelligentie, maar uit de presentatie bleek dat wel het geval te zijn. Ik heb meteen gesolliciteerd.’ 2. Wat houdt uw baan in? ‘Als datascientists bouwen we systemen, om bijvoorbeeld bestellingen beter te voorspellen. We verzamelen en verwerken allerlei data en laten daar algoritmen op los om patronen te herkennen. Ik ben dus veel aan het programmeren.’ 3. Welk advies heeft u voor mensen die zich willen laten omscholen? ‘Er zijn veel blogs, video’s en onlinecursussen over “data science” te vinden. Begin daarmee en oefen met het bouwen van kleine modellen. Ook kun je bij meet-ups van bedrijven en universiteiten presentaties volgen en anderen uit het vakgebied ontmoeten. Je hoeft niet per se een lange studie te doen om dit vak in te rollen. Als je zelf een sterke basis creëert, kom je ook een heel eind.’ 4. Wat is er uitdagend aan uw werk? ‘Je moet continu opletten dat je de data goed en gestructureerd opslaat, want als daar ook maar iets fout bij gaat, kan dat leiden tot verkeerde uitkomsten en beslissingen. Ik voel me een detective, die er steeds bovenop zit.’ 5. Wat maakt uw werkgebied toekomstbestendig? ‘Data science wordt nu al veel toegepast. In de gezondheidszorg. Door Netflix en Spotify, die je films en liedjes aanbevelen. Het leven wordt er makkelijker door, dus het zal op nog veel meer plekken ingezet worden.’ Voetnoot: Salarisindicatie: €4.600 tot €5.600 bruto per maand

€4.600 tot €5.600 bruto per maand Vacatures: meer dan 2000

meer dan 2000 Potentiële werkgevers: banken, uitgevers en IT-bedrijven

banken, uitgevers en IT-bedrijven Opleiding: onder andere informatica, econometrie, wiskunde en kunstmatige intelligentie

onder andere informatica, econometrie, wiskunde en kunstmatige intelligentie Vergelijkbare functies: datawetenschapper en data-analist

datawetenschapper en data-analist Bron:Nationale Beroepengids, Nationale Vacaturebank, Springest Lees ook Eerdere afleveringen van Banenmotor. Dit artikel is gemaakt door de redactie van FD Persoonlijk. Lees al onze verhalen op fd.nl/persoonlijk.