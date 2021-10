Woningmarkt Toch een huis naar wens op een oververhitte woningmarkt Steeds dik overboden worden of geen toereikende hypotheek kunnen krijgen. Deze drie huizenzoekers hadden er meer dan genoeg van en bedachten iets anders. ‘Met een huizenruil weet je veel beter waar je aan begint.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Toch een huis naar wens op een oververhitte woningmarkt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren