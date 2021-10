Pandora Papers Bankiers, wildebeesten en belastingparadijzen Iets doen voor een betere wereld en daarbij wellicht een leuk rendement maken. Vanuit die gedachte steekt een vriendenclub van prominente Nederlanders miljoenen in het Afrikaanse ecotoerisme. Onder hen Wopke Hoekstra, dan nog consultant bij McKinsey. Een constructie via een belastingparadijs groeit uit tot een blok aan het been.

