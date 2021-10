Pandora Papers Hoe reismiljardair John Fentener van Vlissingen op ramkoers raakte met zijn zoon In 1994 schuift ondernemer en filantroop John Fentener van Vlissingen het eigendom van zijn reisimperium bijna volledig door aan zijn drie kinderen. Bijna dertig jaar later hebben zij nog altijd bitter weinig te vertellen, tot grote frustratie van zoon Robert-Jan.

