Sport Hedgefondsen en private equity willen scoren met Europese topclubs Hedgefondsen en private equity hebben hun oog laten vallen op de voetbalsport. Hoe doen ze dat, in die branche met zo'n ongezond businessmodel vol grillige spelers en trainers, degradatierisico's en andere onzekerheden? Vier manieren om in voetbal te investeren.

