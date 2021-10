Samenleving Podcast: de taal van de Lage Landen In de podcast 'Buurland, wat doet u nu?' zetten Daan Ballegeer en Han Dirk Hekking de schijnwerpers op verschillen en gelijkenissen tussen België en Nederland. Aflevering 14: taal.

