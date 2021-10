Persoonlijk Alexander Klöpping, een eigenwijze nieuwsjunk Begin dit jaar stapte Alexander Klöpping op als ceo van Blendle, de digitale kiosk, die hij verkocht aan het Franse Cafeyn. Sindsdien rust hij uit van zes hectische jaren, intussen op nieuwe plannen broedend. Profiel van een eigenwijze nieuwsjunk: ‘Als Alexander iets vindt, moet de hele wereld dat weten.’

