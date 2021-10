Zorg En weer moet het LangeLand vechten voor zijn toekomst Zeker €60 mln is er nodig om de toekomst van het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis zeker te stellen. Is dat wel een goed idee? De vraag of een klein ziekenhuis in een regio met veel zorgaanbod nog bestaansrecht heeft, is ook voor de rest van Nederland van belang.

