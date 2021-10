Foto: H F Davis/Getty Images

Over het thema 'revolutie' heeft de Buurland-podcast het al eens gehad. Maar er is veel meer te vertellen over grote politieke en economische omwentelingen die plaatshadden in de Lage Landen.

Wat te denken van de lange serie staatshervormingen in België? Die zijn byzantijns complex voor Nederlanders - gelukkig geeft Daan een handzame uitleg, het motto van de Buurland-podcast indachtig ('een handleiding' voor België-Nederland).

Verder duiken we in deze aflevering in de wisseling van het economisch fortuin in België: Wallonië was vroeger rijk, en Vlaanderen arm, maar sedert de jaren zestig zijn de rollen steeds verder omgedraaid.

Voor wat betreft Nederland bespreekt 'Buurland' het verjubelen van de aardgasbaten - waarom volgden we het Noorse model niet en vloeide al dat geld lange tijd zomaar in de algemene middelen? - en de fortuynistische revolutie in Nederland die het ongemak en onbehagen van de Nederlandse burger ontginde, een ontwikkeling die vandaag de dag nog altijd nazindert.