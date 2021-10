Vervoer GVB-baas Claudia Zuiderwijk deinst niet terug voor conflicten Claudia Zuiderwijk houdt wel van een ingewikkelde klus, al sinds ze na de moeilijke scheiding van haar ouders er op haar zestiende alleen voor stond. ‘Ik moet geprikkeld worden.’ En dus werd ze directeur van het Amsterdamse ov-bedrijf.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: GVB-baas Claudia Zuiderwijk deinst niet terug voor conflicten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren