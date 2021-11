Tech en media Nieuwsmijders over hun keuze Het levert deze mensen soms scheve blikken op als ze vertellen geen nieuws te volgen. Daartegenover staat volgens hen meer tijd voor een sociaal leven en minder negativiteit. ‘Ik vergiftig mijn hoofd niet meer met ellende.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuwsmijders over hun keuze Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren