Europa De teloorgang van een Italiaans instituut: de kiosk verdwijnt De Italiaanse krantenkiosk is een stadsbegrip met belangrijke culturele functie. Maar de kiosk verkeert in nood, sluitingen zijn niet te stuiten. Met distributeurs en uitgeverijen als zondebok verrijst de Italiaanse kiosk 2.0. ‘De kiosk is het oog van de buurt, een wapen in de strijd tegen Fake News.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De teloorgang van een Italiaans instituut: de kiosk verdwijnt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren