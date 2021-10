Europa

Hoe daders slachtoffers werden

Tsjechoslowakije zette na de Tweede Wereldoorlog miljoenen Duitsers met geweld uit. Het lot van die zogeheten Sudeten-Duitsers, die massaal hadden geheuld met Adolf Hitler, was in Tsjechië lang een taboe. Nu is er een graphic novel over. 'We móéten dit verhaal vertellen', zeggen de makers - van wie er één een Joodse achtergrond heeft.