Zorg Standvastige Speranza koestert de coronapas De Italiaanse minister van gezondheid Roberto Speranza staat vanaf het begin van de pandemie zowel in de Italiaanse frontlinie als in de coulissen in de strijd tegen het virus. Ondanks stakingen en protesten over de verplichte coronapas op de werkvloer houdt hij zijn hoofd koel en zijn koers op voorzichtig.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Standvastige Speranza koestert de coronapas Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren