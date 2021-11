Werk & geld Fantaseren tijdens werk is een must Iets voor je zien wat (nog) niet bestaat. Volgens experts is het straks nog een van de weinige vaardigheden die mensen voorhebben op computers. En juist dat talent zetten we op ons werk veel te weinig in.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Fantaseren tijdens werk is een must Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren