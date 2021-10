Werk & geld Erica Verdegaal zwaait af: ‘Het grootste gevaar is kuddegedrag’ Na ruim drie jaar stopt econoom en publicist Erica Verdegaal als columnist voor FD Persoonlijk. Al veel langer schrijft ze over personal finance voor het FD. Een gesprek over kuddegedrag, avontuur en vrijheid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Erica Verdegaal zwaait af: ‘Het grootste gevaar is kuddegedrag’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren