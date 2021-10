Binnenland Asielcrisis legt breuk tussen burger en overheid bloot Het kabinet heeft gemeenten dringend verzocht op korte termijn 1500 opvangplekken voor vluchtelingen te realiseren. Ondanks een eerdere afwijzing van het gemeentebestuur arriveren in Gorinchem maandag toch 300 asielzoekers. Dat zet het toch al wankele vertrouwen van omwonenden in de overheid verder onder druk.

