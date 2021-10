Bèta Worden files en volle treinen gewoon weer de norm? De files zijn onverwacht snel terug, en ook de treinen zitten overvol. Gaan we terug naar precoronatijden, of is dit effect tijdelijk?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Worden files en volle treinen gewoon weer de norm? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren