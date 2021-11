Cultuur Anemoon en Dovenetel Meneer bezoekt een snackbar en wordt, in afwachting van de patat, plotseling bevangen door verdriet. Dichter, schrijver en performer Joost Oomen schreef een kort verhaal over de liefde, die alles helderder kleurt, beter laat smaken, mooier laat klinken en zachter laat voelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Anemoon en Dovenetel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren