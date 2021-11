Ouder-kindrelaties Scheiding: wat doen we met de kinderen? Kunnen we het kinderen aandoen om ze heen en weer te laten reizen tussen hun gescheiden ouders? Ja, zegt socioloog Anne-Rigt Poortman, na jaren onderzoek. ‘Co-ouderschap is gemiddeld iets beter voor kinderen.’ Met wel wat mitsen en maren.

