Tegenslag 'Ik zei nog: Stop met die jongen, want hij wordt je dood' Lena Olivier hielp met haar commerciële kracht LinkedIn in Nederland op de kaart te zetten. Haar loopbaan stokte toen haar zus Miranda werd vermoord door haar vriend. Dat was 2014; de dader is net vrij.

