Milieu en klimaat Amerikaanse steden wachten niet op Washington en vergroenen zelf Terwijl het energie- en klimaatbeleid in de VS blijft steken in politiek gesteggel, trekken steden als Burlington, Vermont hun eigen plan. De stad, thuisbasis van oud-presidentskandidaat Bernie Sanders, draait op lokaal opgewekte, groene stroom en verwarmt klaslokalen met gas uit koemest. Lokale milieuactivisten gaat het nog niet ver genoeg.

