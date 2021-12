Persoonlijk Ik ben man en ik ben boos! Maar al te vaak worden mannen boos als ze eigenlijk bang of verdrietig zijn. Is dat erg? Gezonde woede af en toe kan geen kwaad, vindt therapeutisch coach Tim Overdiek, maar mannen doen er ook goed aan eens te doorvoelen wat er achter die drift zit.

