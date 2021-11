Cultuur Danseres Floor Eimers: 'Ballet is geen baan, maar een leefstijl' Floor Eimers (28) is tweede soliste van Het Nationale Ballet. Ze danste onlangs in ‘Mata Hari’ en is binnenkort te zien in ‘De notenkraker’.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Danseres Floor Eimers: 'Ballet is geen baan, maar een leefstijl' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren