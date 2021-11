Achtergrondgesprekken Gerald Roethof: 'Over weinig advocaten wordt zoveel lelijks gezegd als over mij' Strafrechtadvocaat Gerald Roethof maakt zich met zijn cliëntkeuze niet altijd populair bij het grote publiek. De zoon van een Surinaamse vader en een witte moeder heeft er lak aan; hij doet — en zegt — wat hij wil. 'Kunnen Zuidaskantoren gekleurd talent niet vasthouden? Bullshit.' Deel 20 in de serie Achtergrondgesprekken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Gerald Roethof: 'Over weinig advocaten wordt zoveel lelijks gezegd als over mij' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren