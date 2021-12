De wereld in 2022 Volgende keer beter: lessen van een pandemie De wereld kan de coronacrisis niet snel oplossen, en de volgende pandemie ook niet voorkomen. Evaluaties wijzen nu uit wat er precies beter had gekund. Maar de crisis heeft naast veel schade en verdriet ook inzichten en ervaring opgeleverd: 'We zijn met de neus op de feiten gedrukt en hebben gezien wat werkt en wat niet.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Volgende keer beter: lessen van een pandemie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren