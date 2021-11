Samenleving Allard Droste, de ondernemer die honderd mensen duizend euro gaf Allard Droste was jarenlang succesvol ondernemer. Als directeur van Aldowa, een bedrijf dat geen hiërarchie en functieprofielen kent, was hij een bekend spreker. Nu wil hij vooral leven, in plaats van geleefd te worden. ‘We zijn het verleerd om echt aandacht voor elkaar te hebben.’

