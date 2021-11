Cultuur Ontwerper Maarten Baas weet zelfs soms niet waarom hij iets maakt Zijn zwartgeblakerde fauteuil Smoke staat in menig hotellobby. Galerieën wereldwijd hebben zijn werk opgenomen. Acteur Brad Pitt kocht zijn meubels, en muzikant Kanyé West ook. De rebelse werken van ontwerper Maarten Baas (43) zijn niet aan te slepen.

