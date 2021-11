Werk & geld Nieuwe medewerkers krijgen cadeaus Werkgevers trekken inmiddels alles uit de kast om goed personeel te vinden. Van een strijkservice voor je overhemden tot een heus datingbureau om je aan de liefde te helpen: als het om secundaire arbeidsvoorwaarden gaat, lijkt niets te gek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuwe medewerkers krijgen cadeaus Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren