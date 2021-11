Achtergrondgesprekken

'Er was een man genaamd Sinterklaas en hij had waarschijnlijk slaven - get over it'

Jaya Baloo is geboren in India, getogen in de VS en geworteld in Nederland. Hier is ze chief information security officer van softwarebedrijf Avast. Over 'kukelekuu-hetzes' en hokjesdenken. 'Ik vergeet elke keer weer dat ik geen blonde cheerleader uit Long Island ben.' Deel 21 van de serie Achtergrondgesprekken.