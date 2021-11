Buitenland Vier coronalessen uit het buitenland: wat doen Israël, Portugal, Italië en Duitsland beter dan wij? Loslaten, aanscherpen, doormodderen of een radicale aanpak: de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus staan voortdurend ter discussie. Doen wij het als land echt zo slecht? Het FD kijkt om zich heen en trekt lessen uit landen die het (soms) beter doen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vier coronalessen uit het buitenland: wat doen Israël, Portugal, Italië en Duitsland beter dan wij? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren