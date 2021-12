Samenleving Hoe de dood van pater Naud het einde van een goed doel inluidde Duizenden goede doelen kent Nederland. Het leeuwendeel is klein en wordt gerund door vrijwilligers, die erg betrokken zijn bij ‘hun’ doel. Zoals de Undugu Vriendenkring Nederland. Maar die wordt opgeheven, na 35 jaar hulp aan de straatkinderen in Nairobi.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe de dood van pater Naud het einde van een goed doel inluidde Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren