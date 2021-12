Samenleving Zo ziet het boerenbedrijf van de toekomst eruit Boerenzoon Mark Venner werkt aan de boerderij van de toekomst. Niet met technologische hoogstandjes, maar door een voedselbos aan te leggen, een ecosysteem dat goed is voor mens en natuur. Het begin is veelbelovend: het aantal dieren neemt al toe.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zo ziet het boerenbedrijf van de toekomst eruit Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren