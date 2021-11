Ouder-kindrelaties Geef kinderen een grotere stem bij de scheiding Als kind voelde rechter Cees van Leuven zich machteloos bij de slechte relatie van zijn ouders. Hij vindt dat kinderen een grotere stem moeten krijgen bij echtscheidingszaken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Geef kinderen een grotere stem bij de scheiding Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren