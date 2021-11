Cultuur Get your kicks on Route 66 Fotograaf Hayley Eichenbaum legde al acht keer de fameuze Route 66 af. Ze is dol op de filmische gevels van gebouwen langs het laatste stuk van de autoweg, in het zuidwesten van de VS. Die zijn ‘schaamteloos verleidelijk’.

