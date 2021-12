Banenmotor Wat doet een software engineer? De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Oude banen veranderen of verdwijnen, nieuwe banen doen hun intrede. Waar liggen de kansen? Wekelijks spreken we iemand met een toekomstbestendige baan. Deze week: Solange van der Kolff (26), software-engineer bij Livit Orthopedie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wat doet een software engineer? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren