Cultuur

Anna Enquist, veelschrijver

Anna Enquist, pseudoniem van Christa Widlund, is al dertig jaar een gevestigde naam in de Nederlandse literatuur, en dat terwijl ze door critici niet per se op handen gedragen wordt. ‘Er is niets wat het lijden voor Christa verlicht. Er is alleen afleiding. Het schrijven brengt haar even in een andere wereld.’