Persoonlijk Na het slechtnieuwsgesprek Sander de Hosson geldt als een van de voorvechters van goede palliatieve zorg in Nederland. Hij stond al duizenden mensen bij in de laatste fase van hun leven. FD Persoonlijk-medewerker Brenda van Osch kreeg de mogelijkheid De Hosson en een van zijn patiënten van nabij te volgen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Na het slechtnieuwsgesprek Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren