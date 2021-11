Samenleving Het verleden achtervolgt Lady Gucci, en dat deert haar niet Ze vormde met modemagnaat Maurizio Gucci het klassieke jetsetkoppel. Maar in 1995 liet Patrizia Reggiani hem vermoorden uit jaloezie en woede. Met het verschijnen van een speelfilm over de intriges en schandalen binnen het modehuis staat Lady Gucci weer in de schijnwerpers.

