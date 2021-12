Buitenland Een futuristisch huis voor miljoenen Indiase daklozen Op het Indiase platteland zijn zo’n 200 miljoen mensen dakloos. De Aziatische sociale onderneming Billion Bricks en architectenbureau Brio bedachten een plan om deze mensen van energiepositieve woningen te voorzien. Te beginnen in Math Jalgoan, in de deelstaat Maharashtra.

