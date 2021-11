Buitenland

Live: Grote zorgen over nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika, Von der Leyen stelt inreisverbod voor

Een nieuwe coronavariant die is opgedoken in Zuid-Afrika leidt tot grote zorgen. De variant met de naam B.1.1.529 heeft veel mutaties en verspreidt zich snel. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt vrijdag bijeen. Brussel overweegt een stop te zetten op alle vluchten uit de Zuid-Afrikaanse regio. In Nederland is ook overleg over maatregelen.