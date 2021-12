Persoonlijk NCOI-baas Robert van Zanten: ‘Publiek onderwijs is niet per definitie beter’ Robert van Zanten richtte 25 jaar geleden NCOI op, dat uitgroeide tot de grootste particuliere opleider van het land. Hij is kritisch over publiek onderwijs. ‘Veel mensen houden leerangst over aan de middelbare school.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: NCOI-baas Robert van Zanten: ‘Publiek onderwijs is niet per definitie beter’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren