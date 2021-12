Samenleving 'We zijn jager-verzamelaars in een pak' De Britse schrijver, advocaat, dierenarts en filosoof Charles Foster probeerde het bewustzijn van dieren te begrijpen door te leven als een das, otter, vos, hert en gierzwaluw. In zijn nieuwste boek onderzoekt hij misschien wel het vreemdste dier van allemaal: de mens.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'We zijn jager-verzamelaars in een pak' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren