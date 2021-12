Politiek Nederland als failed state Politiek journalist Jasper D’hoore van de Belgische zakenkrant De Tijd ging vijf weken aan de slag bij Het Financieele Dagblad. Hij verwachtte Hollandse branie en een land in blakende gezondheid aan te treffen. Nee dus. Het gidsland is de weg kwijt. Toch is Nederland er volgens hem lang niet zo erg aan toe als België.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nederland als failed state Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren