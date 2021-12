Achtergrondgesprekken 'Met een zwarte topvrouw en een Marokkaanse manager heb je de cultuur niet meteen veranderd' Consultant Marian Spier woonde van haar zesde tot haar 21ste in Suriname, en hoefde daar niet bezig te zijn met haar kleur. Hier is ze dat elke dag. Over het verschil tussen inclusie en gelijkwaardigheid, 'shiften' en kinderloos parttimen. 'Niet hard willen werken en wel succesvol zijn, dat gaat helaas niet samen.' Deel 22 in de serie Achtergrondgesprekken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Met een zwarte topvrouw en een Marokkaanse manager heb je de cultuur niet meteen veranderd' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren