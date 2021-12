Cultuur 'Natuurorganisaties zijn niet zelden medeplichtig aan verslechtering van de natuur' Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en in het verleden redder van de das en de korenwolf, heeft de strijd aangebonden met de nieuwe omgevingswet. 'Alsof de burgers moeten controleren of de overheid niet door haar eigen stoplicht rijdt.'

